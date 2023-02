“Sono devastato”: Gianluca Vacchi e la struggente dedica alla madre morta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gianluca Vacchi soffre per la morte della madre. Mariella se n’è andata a 83 anni. La donna è deceduta a causa di un aggravamento delle sue condizioni di salute. Il funerale è stato celebrato lo scorso 14 febbraio a Castenaso, in provincia di Bologna, nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio, in forma privata. L’imprenditore, che si trovava a Miami, è riuscito a tornare per darle un ultimo abbraccio. Sul social ora la ricorda e confessa: “Senso di devastazione”. Vacchi pubblica le foto con la madre e scrive: “Qualche giorno fa, la mia adorata mamma ci ha lasciato. Le innumerevoli difficoltà e le sofferenze superate in questi lunghi anni mi creano un senso di grande devastazione e il dolore per questa perdita supera decisamente la consapevolezza della naturalità degli eventi e del ciclo della vita. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 febbraio 2023)soffre per la morte della. Mariella se n’è andata a 83 anni. La donna è deceduta a causa di un aggravamento delle sue condizioni di salute. Il funerale è stato celebrato lo scorso 14 febbraio a Castenaso, in provincia di Bologna, nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio, in forma privata. L’imprenditore, che si trovava a Miami, è riuscito a tornare per darle un ultimo abbraccio. Sul social ora la ricorda e confessa: “Senso di devastazione”.pubblica le foto con lae scrive: “Qualche giorno fa, la mia adorata mamma ci ha lasciato. Le innumerevoli difficoltà e le sofferenze superate in questi lunghi anni mi creano un senso di grande devastazione e il dolore per questa perdita supera decisamente la consapevolezza della naturalità degli eventi e del ciclo della vita. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Abbiamo davanti un lavoro lungo e difficile per affermare un centro riformista che chiuda la stagione del bipolaris… - Agenzia_Ansa : Sale a 38.905 morti il bilancio del sisma di magnitudo 7.8 che ha devastato lunedì scorso, 6 febbraio, la Turchia e… - OrmaiCristina : RT @CYworldteam: ?????? TV Sorrisi e Canzoni #CanYaman e Ferzan Ozpetek sono in prima linea per raccogliere fondi e aiutare il Paese devasta… - centercallsaler : @BCooperlo @ultimora_pol Investimenti a deficit e debito sai fare la differenza?? Qui di ritardato ci sono solo que… - Timea072 : RT @CYworldteam: ?????? TV Sorrisi e Canzoni #CanYaman e Ferzan Ozpetek sono in prima linea per raccogliere fondi e aiutare il Paese devasta… -