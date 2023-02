Sondaggio Porta a Porta, FdI e maggioranza in crescita. L’ammuina sul superbonus non giova al M5S (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La grancassa suonata strumentalmente dall’opposizione su temi come il 41 bis, il superbonus o il sostegno all’Ucraina non provoca alcun contraccolpo sul gradimento del governo. E, anzi, trainati da FdI, tutti i partiti del centrodestra crescono, confermando la sintonia della maggioranza con gli italiani. A evidenziarlo è l’ultimo Sondaggio Euromedia Research per Porta a Porta, che conferma anche il distacco abissale tra FdI e il Pd, che si attesta secondo. Il Sondaggio di “Porta a Porta”: FdI al 29.6%, M5S in calo Fratelli d’Italia, anche secondo questo Sondaggio meno premiante rispetto ad altri, si attesta come primo partito senza competitor: è al 29,6%, in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La grancassa suonata strumentalmente dall’opposizione su temi come il 41 bis, ilo il sostegno all’Ucraina non provoca alcun contraccolpo sul gradimento del governo. E, anzi, trainati da FdI, tutti i partiti del centrodestra crescono, confermando la sintonia dellacon gli italiani. A evidenziarlo è l’ultimoEuromedia Research per, che conferma anche il distacco abissale tra FdI e il Pd, che si attesta secondo. Ildi “”: FdI al 29.6%, M5S in calo Fratelli d’Italia, anche secondo questomeno premiante rispetto ad altri, si attesta come primo partito senza competitor: è al 29,6%, in ...

