Sondaggi politici elettorali oggi 22 febbraio 2023: volano Pd e Salvini, male M5s e Terzo Polo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sondaggi politici elettorali oggi 22 febbraio 2023 Sondaggi politici elettorali – L’ultimo Sondaggio politico di Swg, diramato in data 20 febbraio dal Tg La7, sorride al centrodestra che vedrebbe accrescere il proprio gradimento generale di mezzo punto percentuale rispetto alla scorsa settimana. Dopo la crescita record dei mesi scorsi, sarebbe ora stabile Fratelli d’Italia ma Giorgia Meloni può avere diversi motivi per essere felice visto che il suo partito è indicato dal Sondaggio ben oltre la soglia psicologica del 30%. Più vicino a un’altra asticella, quella della doppia cifra, è Matteo Salvini con la Lega che starebbe confermando il suo buon periodo; più contenuta ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 febbraio 2023)22– L’ultimoo politico di Swg, diramato in data 20dal Tg La7, sorride al centrodestra che vedrebbe accrescere il proprio gradimento generale di mezzo punto percentuale rispetto alla scorsa settimana. Dopo la crescita record dei mesi scorsi, sarebbe ora stabile Fratelli d’Italia ma Giorgia Meloni può avere diversi motivi per essere felice visto che il suo partito è indicato dalo ben oltre la soglia psicologica del 30%. Più vicino a un’altra asticella, quella della doppia cifra, è Matteocon la Lega che starebbe confermando il suo buon periodo; più contenuta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: Fratelli d’Italia sfiora il 30% e resta primo partito, mentre anche la Lega raccoglie i frutti del successo alle regionali di… - loriana34406751 : @LegaSalvini Attenzione al debito pubblico, @matteosalvinimi non faccia come @GiuseppeConteIT 'tutto gratis, tutto… - infoitinterno : Sondaggi politici, Fratelli d'Italia domina ma il Pd cresce sempre di più, boom della Lega - fanpage : Fratelli d’Italia sfiora il 30% e resta primo partito, mentre anche la Lega raccoglie i frutti del successo alle re… - AlpiginiStefano : @CottarelliCPI Visto che la guerra é in Europa, questo dovrebbe farla pensere su chi vuole realmente il conflitto (… -