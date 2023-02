Sondaggi Ixè | Fdi col vento in poppa | bene il Pd

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) La vittoria alle regionali di Lazio e Lombardia favorisce Fratelli d’Italia che registra una forte crescita dei consensi. Discorso diverso per suoi principali alleati, Lega e Forza Italia, che invece vedono un’erosione dei rispettivi voti. È quanto emerge dai recenterealizzati dall’Istituto Ixè che danno Fdi in crescita di un punto al 31,1% rispetto alla precedente rilevazione del 3 febbraio. Gli azzurri e il Carroccio, come detto, perdono consensi: i primi calano di quasi un punto al 6,7% mentre i secondi cedono due decimi attestandosi al 7,6%. Dietro Fdi c’è da registrare il passo indietro del Movimento 5 Stelle che scende dal 17,8% al 17,2% mentre il Pd cresce di appena due decimi al 16,9%. Il Terzo Polo risente del risultato negativo delle regionali e cede quattro decimi attestandosi al 6,6%. Cresce invece Sinistra Italiana/Verdi che passa dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgenziaOpinione : IXÈ – SONDAGGI POLITICA * INTENZIONI DI VOTO – 21 FEBBRAIO 2023: « FDI 31,1% / M5S 17,2 / PD 16,9 % / LEGA 7,6 / FI… - AdiraiIt : #Politica #SondaggiPoliticiElettorali #SondaggiIxè Ultimi Sondaggi politici Ixè di oggi 18 febbraio 2023: vediamo… - massibisca : @CucchiRiccardo Caro Riccardo, lo ha spiegato Weber di Ixe. Facendo un esempio. I suoi sondaggi danno gli italiani… -

Il partito della Presidente del Consiglio continua la sua ascesa secondo. Segnali di recupero per i democratici. Per la Ghisleri il partito di Letta è davanti al ...... è intervenuto il sondaggista presidente dell'IstitutoRoberto Weber che ha osservato che il ... Per esempio daiemerge che il 55 - 60% degli italiani è contrario all'invio di armi all'...