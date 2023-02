Sondaggi | Fdi sale ancora | traina il gradimento del governo Fiducia leader | Renzi superato da Fratoianni | Berlusconi precede Calenda

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) La vittoria alle elezioni regionali del centrodestra fa bene a Fratelli d’Italia, un po’ meno ai suoi alleati di. Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni èla prima forza politica e – dopo qualche settimana di “plateau” – riprende a salire, mentre Lega e Forza Italia arrancano un po’. Lo dice uno dell’istituto Ixè nel suo consueto “Osservatorio politico nazionale”. Nel complesso ilpuò contare su un indice dimedio-alto, se si tiene in conto che si tratta di una maggioranza tutta politica e di “destra-centro”: per Ixè è al intorno al 50 per cento, composto da un 35 che indica la risposta “abbastanza” e un altro 15 che parla di “molta”. Il fatto che Fratelli d’Italia sia il fattore ...

È quanto emerge dai recente sondaggi realizzati dall'Istituto Ixè che danno Fdi in crescita di un punto al 31,1% rispetto alla precedente rilevazione ...