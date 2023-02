Sondaggi elettorali Swg, Pd su del 0,7%, scendono M5S e Terzo Polo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Per gli italiani l’Ucraina non deve cedere territori alla Russia Questa settimana anche Swg registra le prime conseguenze sulle intenzioni di voto dei risultati delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. I suoi Sondaggi elettorali sono piuttosto netti nel delineare chi ne trae giovamento e chi no. Il partito che cresce di più nell’ultima settimana è il Pd, che sale del 0,7%, arrivando al 15,8%. Certo, si tratta di un valore veramente basso a livello storico, considerando sia il 19,1% delle politiche sia le percentuali precedenti. Però negli scorsi mesi per Swg era sceso addirittura al 14%, e ora trae qualche vantaggio sia dalla lotta per le primarie sia dai risultati delle regionali, dove è aumentato di qualche punto, pur perdendo a livello di coalizione. Simmetricamente cala, proprio del 0,7%, il Movimento 5 Stelle, che ha ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Per gli italiani l’Ucraina non deve cedere territori alla Russia Questa settimana anche Swg registra le prime conseguenze sulle intenzioni di voto dei risultati delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. I suoisono piuttosto netti nel delineare chi ne trae giovamento e chi no. Il partito che cresce di più nell’ultima settimana è il Pd, che sale del 0,7%, arrivando al 15,8%. Certo, si tratta di un valore veramente basso a livello storico, considerando sia il 19,1% delle politiche sia le percentuali precedenti. Però negli scorsi mesi per Swg era sceso addirittura al 14%, e ora trae qualche vantaggio sia dalla lotta per le primarie sia dai risultati delle regionali, dove è aumentato di qualche punto, pur perdendo a livello di coalizione. Simmetricamente cala, proprio del 0,7%, il Movimento 5 Stelle, che ha ...

