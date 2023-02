Solo il ripristino dell’integrità territoriale ucraina ristabilirà la sicurezza in Europa, dice Kuleba (Di mercoledì 22 febbraio 2023) «Stiamo già vincendo. Sia sul campo di battaglia che sulle piattaforme di organizzazioni e forum internazionali. Il mondo si è schierato con l’ucraina sin dai primi giorni di guerra su vasta scala. Abbiamo consolidato intorno a noi una grande coalizione internazionale e convinto il mondo intero che l’aggressione russa contro l’ucraina è una minaccia diretta all’ordine mondiale». Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba parla al Foglio in occasione del viaggio della premier italiana Giorgia Meloni a Kyjiv. Kuleba è il numero due di Volodymyr Zelensky, responsabile per l’integrazione europea ed euro-atlantica del suo Paese. E sottolinea i passi in avanti fatti dal suo Paese a distanza di un anno dall’inizio dell’invasione russa in ucraina: «Siamo diventati un Paese candidato all’adesione all’Ue. ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) «Stiamo già vincendo. Sia sul campo di battaglia che sulle piattaforme di organizzazioni e forum internazionali. Il mondo si è schierato con l’sin dai primi giorni di guerra su vasta scala. Abbiamo consolidato intorno a noi una grande coalizione internazionale e convinto il mondo intero che l’aggressione russa contro l’è una minaccia diretta all’ordine mondiale». Il ministro degli Esteri ucraino Dmytroparla al Foglio in occasione del viaggio della premier italiana Giorgia Meloni a Kyjiv.è il numero due di Volodymyr Zelensky, responsabile per l’integrazione europea ed euro-atlantica del suo Paese. E sottolinea i passi in avanti fatti dal suo Paese a distanza di un anno dall’inizio dell’invasione russa in: «Siamo diventati un Paese candidato all’adesione all’Ue. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... boi_carla : RT @maura_miron: Qualcuno ha scritto che quando i governanti fanno marcia indietro sono inaffidabili ed è quanto sta succedendo per il ripr… - LorenaB63 : RT @logroberta: @ChiaraLaPorta Cara Patriota, fai qualcosa per le 20.000 donne ESODATE create da questo governo.Parla con @CalderoneMarina… - ManginiStefy : RT @Ileniamalavasi: Il Governo ha mentito sul ripristino di #opzionedonna e sta studiando soluzioni solo per le donne licenziate o dimesse… - vecchio_rosanna : RT @logroberta: @ChiaraLaPorta Cara Patriota, fai qualcosa per le 20.000 donne ESODATE create da questo governo.Parla con @CalderoneMarina… - CalatiElena : RT @maura_miron: Qualcuno ha scritto che quando i governanti fanno marcia indietro sono inaffidabili ed è quanto sta succedendo per il ripr… -