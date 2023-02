Soldi e case farmaceutiche, la bomba di Bassetti tre anni dopo il Covid (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Covid. La polemica infinita. I nov-vax. I sì-vax. Sono passati tre anni e siamo ancora al punto di partenza, con gli irriducibili della punturina-mai che se la prendono con la «dittatura sanitaria» e con «BigPharma» (da leggersi con una punta di disapprovazione). Però, nel frattempo, la pandemia l'abbiamo superata: meno di 30mila (28.354) contagi in una settimana, (meno 5,5% delle terapie intensive, meno 7,5% dei ricoveri ordinari. La matematica, l'altra faccia della scienza. Quella scienza che ci ha traghettati fuori dall'incubo e che, invece, per qualcuno fa rima con business e il business, si sa, manda tutto in malora. Matteo Bassetti è il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. È uno che lo dice da sempre, che ci ha messo la faccia e pure qualcos'altro (cioè la professionalità) in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il. La polemica infinita. I nov-vax. I sì-vax. Sono passati tree siamo ancora al punto di partenza, con gli irriducibili della punturina-mai che se la prendono con la «dittatura sanitaria» e con «BigPharma» (da leggersi con una punta di disapprovazione). Però, nel frattempo, la pandemia l'abbiamo superata: meno di 30mila (28.354) contagi in una settimana, (meno 5,5% delle terapie intensive, meno 7,5% dei ricoveri ordinari. La matematica, l'altra faccia della scienza. Quella scienza che ci ha traghettati fuori dall'incubo e che, invece, per qualcuno fa rima con business e il business, si sa, manda tutto in malora. Matteoè il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. È uno che lo dice da sempre, che ci ha messo la faccia e pure qualcos'altro (cioè la professionalità) in ...

