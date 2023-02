“Soldati morti per colpa vostra”. Resa dei conti in Russia: le foto choc di Prigozhin (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A Mosca si aggrava la faida tra il capo dei mercenari russi, Yevgeny Prigozhin, e i vertici dell'esercito. Il capo della milizia Wagner, considerato molto vicino al Cremlino tanto da essere soprannominato ‘il cuoco di Vladimir Putin', ha pubblicato un'immagine raccapricciante di decine dei suoi uomini che - sostiene - sono rimasti uccisi nelle ultime 24 ore perché privi delle munizioni che Mosca non manda. Prigozhin, fondatore del gruppo di mercenari che sta combattendo per conto di Mosca in Ucraina, nei giorni scorsi ha ripetutamente accusato il ministero della Difesa, sostenendo addirittura che vuole distruggere la sua organizzazione. Ma oggi si è spinto oltre pubblicando la foto di decine di Soldati morti e riversi sul suolo ghiacciato dell'Ucraina orientale. Si tratta probabilmente delle ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A Mosca si aggrava la faida tra il capo dei mercenari russi, Yevgeny, e i vertici dell'esercito. Il capo della milizia Wagner, considerato molto vicino al Cremlino tanto da essere soprannominato ‘il cuoco di Vladimir Putin', ha pubblicato un'immagine raccapricciante di decine dei suoi uomini che - sostiene - sono rimasti uccisi nelle ultime 24 ore perché privi delle munizioni che Mosca non manda., fondatore del gruppo di mercenari che sta combattendo per conto di Mosca in Ucraina, nei giorni scorsi ha ripetutamente accusato il ministero della Difesa, sostenendo addirittura che vuole distruggere la sua organizzazione. Ma oggi si è spinto oltre pubblicando ladi decine die riversi sul suolo ghiacciato dell'Ucraina orientale. Si tratta probabilmente delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinzia59391505 : @a_cremo @ComVentotene 200.000 soldati russi morti,un inviato ha mostrato la mitragliatrice del 1938 usata da un lo… - fresco_b : @AdrianaSpappa Cimitero dei soldati americani morti per liberare l'Italia a Firenze. Studia che è meglio. - SapereAude61 : RT @BadMedic: Siamo tutti d'accordo sul fatto che Putin è un assassino di merda che di strategia non capisce un cazzo o c'è ancora qualcuno… - giufmic : RT @BadMedic: Siamo tutti d'accordo sul fatto che Putin è un assassino di merda che di strategia non capisce un cazzo o c'è ancora qualcuno… - smalltalkish : RT @BadMedic: Siamo tutti d'accordo sul fatto che Putin è un assassino di merda che di strategia non capisce un cazzo o c'è ancora qualcuno… -