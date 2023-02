Snowboard, Mondiali Bakurani 2023: Aaron March e Nadya Ochner d’oro nel parallelo misto a squadre (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Clamorosa impresa da parte di Aaron March e Nadya Ochner, che conquistano l’oro nel parallelo misto a squadre ai Mondiali di Snowboard in corso a Bakurani. La coppia azzurra, di certo non tra le favorite della competizione, nell’atto conclusivo si è imposta sul fortissimo duo austriaco Prommegger/Schoeffman, con i due nostri rappresentanti in grado di vincere le rispettive prove. Il 36enne di Bressanone e la 29enne di Merano in semifinale avevano invece sconfitto l’altra coppia italiana – più quotata alla vigilia – formata da Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso, che purtroppo non sono poi riusciti a salire sul podio. I due azzurri sono stati fermati nell small final per il bronzo dalla Svizzera di Caviezel e Zogg ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Clamorosa impresa da parte di, che conquistano l’oro nelaidiin corso a. La coppia azzurra, di certo non tra le favorite della competizione, nell’atto conclusivo si è imposta sul fortissimo duo austriaco Prommegger/Schoeffman, con i due nostri rappresentanti in grado di vincere le rispettive prove. Il 36enne di Bressanone e la 29enne di Merano in semifinale avevano invece sconfitto l’altra coppia italiana – più quotata alla vigilia – formata da Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso, che purtroppo non sono poi riusciti a salire sul podio. I due azzurri sono stati fermati nell small final per il bronzo dalla Svizzera di Caviezel e Zogg ...

