Snowboard | Mondiali | azzurri March e Ochner oro nel parallelo a squadre

Aidia Bakuriani , in Georgia , l'Italia sale per la prima volta sul gradino più alto del podio. Gli azzurri Aaron March e Nadya Orcher hanno vinto la medaglia d'oro nel parallelo ...L'Italia torna d'oro aidi: Nadya Ochner e Aaron March hanno trionfato nel parallelo a squadre a Bakuriani (Georgia) grazie al successo in finale sui fortissimi austriaci Andreas Promegger e Sabine ...

Snowboard: Mondiali, svizzera Zogg e austriaco Promegger oro nello slalom parallelo Affaritaliani.it

Moioli, niente Mondiali: "Non sono competitiva per il podio" La Gazzetta dello Sport

Snowboard: niente Mondiali per Michela Moioli Agenzia ANSA

Perché Michela Moioli salta i Mondiali di snowboard: «Non mi sento competitiva» Corriere della Sera

Un'impresa eccezionale quella compiuta da Aaron March e Nadya Ochner, in grado di prendersi la medaglia d'oro nel parallelo a squadre dei Mondiali si snowboard di Bakuriani 2023. Gli azzurri, dopo ave ...