Snowboard, LA COPPIA D’ORO! Nadya Ochner e Aaron March campioni del mondo nel parallelo a squadre! (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Magnifica Italia nel PSL a squadre ai Mondiali 2023 di Snowboard. Nell’ostico tracciato di Bakuriani, in Georgia, Aaron March e Nadya Ochner (Italia 2) sorprendono tutti e conquistano un grandissimo oro. Ricordiamo che questa tipologia di gara non fa parte del programma olimpico, ma il risultato odierno è sicuramente grandioso e rilancia il Bel Paese dopo le delusioni degli scorsi giorni (nessuna medaglia tra PGS e PSL). Da segnalare che, prima d’oggi, l’Italia non saliva sul gradino più alto del podio in una rassegna iridata da ben 8 anni (l’ultimo a vincere il metallo più pregiato fu Roland Fischnaller nel 2015). Dopo aver sconfitto i coreani Sangho Lee e Haerim Jeong (Corea del Sud 1) agli ottavi di finale, gli austriaci Fabian Obmanne Daniela Ulbing (Austria 3) ai quarti e i connazionali Maurizio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Magnifica Italia nel PSL a squadre ai Mondiali 2023 di. Nell’ostico tracciato di Bakuriani, in Georgia,(Italia 2) sorprendono tutti e conquistano un grandissimo oro. Ricordiamo che questa tipologia di gara non fa parte del programma olimpico, ma il risultato odierno è sicuramente grandioso e rilancia il Bel Paese dopo le delusioni degli scorsi giorni (nessuna medaglia tra PGS e PSL). Da segnalare che, prima d’oggi, l’Italia non saliva sul gradino più alto del podio in una rassegna iridata da ben 8 anni (l’ultimo a vincere il metallo più pregiato fu Roland Fischnaller nel 2015). Dopo aver sconfitto i coreani Sangho Lee e Haerim Jeong (Corea del Sud 1) agli ottavi di finale, gli austriaci Fabian Obmanne Daniela Ulbing (Austria 3) ai quarti e i connazionali Maurizio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ULTIM'ORA SNOWBOARD MONDIALI, PARALLELO A SQUADRE: ORO PER L'ITALIA. LA COPPIA MARCH/OCHNER PRECEDE AUSTRIA E SVIZZ… - OA_Sport : Snowboard, LA COPPIA D’ORO! Nadya Ochner e Aaron March campioni del mondo nel parallelo a squadre! - - SkyTG24 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SNOWBOARD MONDIALI, PARALLELO A SQUADRE: ORO PER L'ITALIA. LA COPPIA MARCH/OCHNER PRECEDE AUSTRIA E SVIZZERA. L’ALT… - SalvatoreMaior3 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SNOWBOARD MONDIALI, PARALLELO A SQUADRE: ORO PER L'ITALIA. LA COPPIA MARCH/OCHNER PRECEDE AUSTRIA E SVIZZERA. L’ALT… - falconhamada_90 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SNOWBOARD MONDIALI, PARALLELO A SQUADRE: ORO PER L'ITALIA. LA COPPIA MARCH/OCHNER PRECEDE AUSTRIA E SVIZZERA. L’ALT… -