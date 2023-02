Smog | Giovannini | 60 mila morti all’anno per inquinamento in Italia

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Per il divieto europeo di vendere auto a benzina e diesel dal 2035 “recentemente uno studio di Motus E indica 14 mila posti a rischio, non 60 mila, ma nessuno cita i 60per l’in. Nella contabilità bisogna considerare tutto”. Lo afferma il direttore scientifico dell’Asvis ed ex ministro dei Trasporti e della mobilità sostenibili, Enrico, all’incontro “Costituzione, ambiente e future generazioni: un anno dopo, a che punto siamo?”. “Questa cosa la sappiamo dal 2019 con il pacchetto Fit for 55, scoprirlo 4 anni dopo non è proprio il massimo della vita”, sottolineaaggiungendo che “con gli altri segmenti produttivi possiamo provare a compensare chi rischierà di perdere il posto di lavoro ricordando che, tra 12 anni, molte delle persone che ...