Smalling e il rinnovo con la Roma: c'è una novità sull'Inter che può cambiare tutto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il cartellino giallo preso al 38' di Roma - Verona, gli costerà la prima squalifica, da quando ha iniziato la sua avventura con la maglia della Roma. Chris Smalling sarà costretto a saltare la ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il cartellino giallo preso al 38' di- Verona, gli costerà la prima squalifica, da quando ha iniziato la sua avventura con la maglia della. Chrissarà costretto a saltare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? #Smalling e il rinnovo con la #Roma ?? C'è una novità sull'#Inter che può cambiare tutto ?? La situazione del cent… - sportli26181512 : #Smalling e il rinnovo con la #Roma: c'è una novità sull'Inter che può cambiare tutto: Il #contratto del difensore… - siamo_la_Roma : ? L'#Inter scarica #Smalling ?????????????? Resta viva l'ipotesi #Premier ?? Ma la #Roma spera nel rinnovo #ASRoma - bertuccibr1 : Il #Leicester e l'#AtleticoMadrid tentano #Bremer e la #Juventus studia un piano in caso di partenza del brasiliano… - mckillbill : @Mucio80 Basta vedere gli ultimi mercati per capire che non è stato così e non lo sarà nemmeno nel prossimo a meno… -