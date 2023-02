Sma Campania, incarichi d'oro: consulenti e legali la rete di Passariello (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Consulenze, incarichi, distaccamenti, comandati. È uno dei capitoli dell'inchiesta sulla Sma Campania, la società regionale specializzata (almeno sulla carta) nella bonifica... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Consulenze,, distaccamenti, comandati. È uno dei capitoli dell'inchiesta sulla Sma, la società regionale specializzata (almeno sulla carta) nella bonifica...

