Slam Jam e Umbro celebrano la terrace culture degli anni Novanta

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Quando venne fondata, a inizio, la Premier League era completamente diversa da come la intendiamo e la percepiamo oggi. La Premier è il campionato di calcio migliore al mondo, e trent’fa non lo era; fonda il suo appeal su una potenza economica impareggiabile, che trent’fa non esisteva; si gioca negli stadi più moderni e più funzionali d’Europa, stadi che trent’fa erano molto diversi. L’operazione Premier League ha trasformato un torneo poco apprezzato, funestato da scontri tra hooligans e tragedie come quella di Hillsborough, impopolare in buona parte dell’opinione pubblica britca, in qualcosa di affascinante e profittevole – un prodotto televisivo esportato ovunque, con le star migliori del pianeta e gli impianti di calcio più lussureggianti e comodi ...