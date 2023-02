Siti istituzionali italiani sotto attacco hacker, il gruppo NoName057 colpisce ancora (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una decina di Siti istituzionali italiani sono da questa mattina sotto attacco hacker. Tra questi ci sarebbero i portali della Difesa, Esteri, Carabinieri, Viminale per la Carta d’identità, Politiche agricole, Tim, Banca PER e A2A Energia. Il collettivo di filorussi NoName057 ha già rivendicato l’attacco e ha fatto sapere: Oggi continueremo il nostro affascinante viaggio ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una decina disono da questa mattina. Tra questi ci sarebbero i portali della Difesa, Esteri, Carabinieri, Viminale per la Carta d’identità, Politiche agricole, Tim, Banca PER e A2A Energia. Il collettivo di filorussiha già rivendicato l’e ha fatto sapere: Oggi continueremo il nostro affascinante viaggio ... TAG24.

