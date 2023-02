Siracusa | operaio 36enne muore folgorato sul lavoro

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nuova tragedia sulin Italia, ad Avola, in provincia diundi soli 36 anni è mortomentre stava lavorando in un cantiere edile. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, Martedì 21 Febbraio 2023, ad Avola, comune italiano di poco più di 30.000 abitanti facente parte del libero consorzio comunale ... TAG24.

... nel Siracusano e la vittima è Salvatore Eroe, 36 anni,. Secondo una prima ricostruzione, ... Nel frattempo la Procura della Repubblica diha aperto un'inchiesta per accertare le cause ...... l'era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile. Immediatamente è stato soccorso dai colleghi ma è deceduto subito. La Procura diha aperto un'inchiesta per ...

Siracusa, operaio di 36 anni muore folgorato sul lavoro ad Avola: inutili i soccorsi, indaga la Procura Virgilio Notizie

Avola (Siracusa), operaio muore folgorato durante lavori TGCOM

Siracusa, scarica elettrica letale: muore operaio ad Avola ilSicilia.it

Tanta commozione ad Avola per la tragica scomparsa dell'operaio di 36 anni. Il messaggio struggente del fratello.