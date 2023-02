Sinner stakanovista in campo anche a Marsiglia | ecco quando gioca

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il tennista alto-atesino a caccia dell'ottavo titolo in carriera. L'esordio nel torneo Atp 250 diè in programma il 23 febbraio contro il vincente della sfida Safullin-Fils

Dopo Rotterdam il tennis fa tappa a Marsiglia per un atp 250 in cui vedrà all'opera loJannickPer smaltire la delusione di Rotterdam,sceglie la strada più congeniale, quella della continuità. Come lui stesso ha dichiarato nel proprio profilo Twitter "C'é ...Stavolta c'era da scalare la vetta più alta dell'Everest e, pur mettendo tutta la benzina che aveva nel serbatoio, Janniksi è dovuto arrendere alloDaniil Medvedev. L'ex numero 1 del mondo russo vince il suo primo torneo del 2023 battendo l'altoatesino nella finale dell'Atp 500 di Rotterdam con il ...

