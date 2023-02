Sinner-Fils in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Marsiglia 2023 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Jannik Sinner affronterà Arthur Fils al secondo turno del torneo ATP 250 di Marsiglia 2023, in programma dal 20 al 26 febbraio in Francia. Dodici giorni dopo il confronto di Montpellier, tornano a incrociarsi le strade dei due giovani talenti, determinati a raggiungere i quarti di finale nell’evento transalpino. Per Sinner si tratta dell’esordio assoluto nel torneo, avendo usufruito di un bye al primo turno in quanto seconda testa di serie, e dunque del primo match dalla finale di Rotterdam persa contro Medvedev. Fils ha invece sconfitto all’esordio il russo Safiullin, confermando i grandi progressi fatti di recente. Jannik partirà ovviamente favorito, ma dovrà prestare molta attenzione all’avversario. Quest’ultimo l’aveva già impensierito a Montpellier, andando vicinissimo a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Jannikaffronterà Arthural secondo turno del torneo ATP 250 di, in programma dal 20 al 26 febbraio in Francia. Dodici giorni dopo il confronto di Montpellier, tornano a incrociarsi le strade dei due giovani talenti, determinati a raggiungere i quarti di finale nell’evento transalpino. Persi tratta dell’esordio assoluto nel torneo, avendo usufruito di un bye al primo turno in quanto seconda testa di serie, e dunque del primo match dalla finale di Rotterdam persa contro Medvedev.ha invece sconfitto all’esordio il russo Safiullin, confermando i grandi progressi fatti di recente. Jannik partirà ovviamente favorito, ma dovrà prestare molta attenzione all’avversario. Quest’ultimo l’aveva già impensierito a Montpellier, andando vicinissimo a ...

