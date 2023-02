Sindaco di La Spezia: “Pagina vergognosa dei Napoletani. Non ho ricevuto scuse” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Brutto retroscena quello che ha coinvolto i tifosi dello Spezia nei minuti finale del match contro la Juventus. Infatti, durante l’uscita dal campo di Filip Kostic, sono piovuti insulti razzisti nei confronti del calciatore. Kostic ha salutato i tifosi ironicamente e ha cercato di mantenere compostezza in campo ma non tardano ad arrivare le scuse del L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Brutto retroscena quello che ha coinvolto i tifosi dellonei minuti finale del match contro la Juventus. Infatti, durante l’uscita dal campo di Filip Kostic, sono piovuti insulti razzisti nei confronti del calciatore. Kostic ha salutato i tifosi ironicamente e ha cercato di mantenere compostezza in campo ma non tardano ad arrivare ledel L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Tifosi urlano “zingaro” a #Kostic Il sindaco di La Spezia dice: “Lui li ha presi in giro” Le immagini dimostrano ch… - mirkonicolino : (Radio Sportiva) Peracchini, sindaco La Spezia: 'Società amareggiata per il comportamento dei propri sostenitori, m… - anto6133152272 : RT @MicheleVischi: #Kostic , il sindaco di La Spezia va contro: “Quando prendi in giro la tifoseria…” Giustamente se la gente ti offende, t… - Mariusmaior1 : RT @MicheleVischi: #Kostic , il sindaco di La Spezia va contro: “Quando prendi in giro la tifoseria…” Giustamente se la gente ti offende, t… - MaxMeister78 : RT @FBiasin: Tifosi urlano “zingaro” a #Kostic Il sindaco di La Spezia dice: “Lui li ha presi in giro” Le immagini dimostrano che si è comp… -