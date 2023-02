Simeone rivela | “C’è una cosa che ci diciamo!” | poi il messaggio ai tifosi del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Giovanni, subentrato nel finale nella gara di stasera fra Eintracht e, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della partita intercettate dai microfoni di Spazio.it in mixed zone. Tanta la soddisfazione per la vittoria in Germania e per il percorso azzurro. Di seguito quanto riportato: Sei entrato con grinta: “La grinta viene da un sogno che ho da piccolo, dalla passione per il calcio. Non è solo per l’atmosfera, giocare a calcio risveglia qualdentro”. Quarti di finale: “Stiamo attraversando un bel momento, dobbiamo essere umili e continuare su questa squadra. Dobbiamo sempre continuare con la testa alla prossima partita. Non dobbiamo pensare ai quarti, ma solo alla prossima di campionato. Non abbiamo ancora passato il turno, manca tantissimo. Sarà una partita difficile, dobbiamo ...