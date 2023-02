Silvestri: “Così ho mandato in tilt Ibrahimovic” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Marco Silvestri, attuale portiere e solidissimo pilastro dell’Udinese di Sottil, si sta rivelando un’autentica certezza in campionato e al fantacalcio. Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha rilasciato una lunga intervista in cui ha svelato alcuni dei suoi trucchi. Uno su tutti quello contro Ibrahimovic. Le parole di Silvestri “Sapete cosa significa sfidare Zlatan Ibrahimovi?? Ecco, io ci ho provato. Stadio vuoto per colpa del Covid-19, silenzio. Hanno assegnato un rigore al Milan e mi sono detto: «Se c’è anche la possibilità di togliere l’1% delle certezze a Ibra, devi provarci». Mi sono avvicinato e gli ho detto: «L’ultimo lo hai sbagliato tirandolo a destra, lo so che ora calci a sinistra». Se fosse arrivato lì al 100% delle sue capacità, mi avrebbe buttato dentro col pallone. Ho provato a punzecchiarlo… e l’ha tirata ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Marco, attuale portiere e solidissimo pilastro dell’Udinese di Sottil, si sta rivelando un’autentica certezza in campionato e al fantacalcio. Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha rilasciato una lunga intervista in cui ha svelato alcuni dei suoi trucchi. Uno su tutti quello contro. Le parole di“Sapete cosa significa sfidare Zlatan Ibrahimovi?? Ecco, io ci ho provato. Stadio vuoto per colpa del Covid-19, silenzio. Hanno assegnato un rigore al Milan e mi sono detto: «Se c’è anche la possibilità di togliere l’1% delle certezze a Ibra, devi provarci». Mi sono avvicinato e gli ho detto: «L’ultimo lo hai sbagliato tirandolo a destra, lo so che ora calci a sinistra». Se fosse arrivato lì al 100% delle sue capacità, mi avrebbe buttato dentro col pallone. Ho provato a punzecchiarlo… e l’ha tirata ...

