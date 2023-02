Siglato accordo Unione Pro Loco-Borghi più belli d'Italia. "Sfruttare il miliardo del Pnrr per valorizzare i piccoli gioielli" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lo hanno firmato al Senato l'Unipli, l'Unione nazionale delle oltre 6.200 associazioni locali di promozione locale e quella che raggruppa i 348 Borghi. Tra gli obiettivi, non perdere l'occasione offerta dai fondi che il piano di ripresa e resilienza assegna ai piccoli... Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lo hanno firmato al Senato l'Unipli, l'nazionale delle oltre 6.200 associazioni locali di promozione locale e quella che raggruppa i 348. Tra gli obiettivi, non perdere l'occasione offerta dai fondi che il piano di ripresa e resilienza assegna ai...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ArtigianiGo : @ArtigianiGo #Confartigianato Imprese (Trasporti) e #SDAG Spa, società che opera all'interporto di Gorizia, hanno s… - SimplasticSrl : Braskem punta al cracking a zero CO2 Siglato accordo tecnologico con la finlandese Coolbrook, titolare della tecnol… - TheMapReport1 : ??? Nell’ottica di ridurre le proprie emissioni climalteranti e implementare l’impiego di energia pulita per la prop… - Digital_Day : Altro accordo di Microsoft per rasserenare gli Antitrust mondiali. GeForce Now potrà ospitare i giochi PC Xbox per… - radiortm : Generazione Acate e candidato sindaco Fidone: siglato accordo - -