Sicurezza, controlli a Napoli: 21 denunce ed un arresto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell'ambito delle operazioni di controllo del territorio programmate nel Forum delle città metropolitane di Roma, Milano e Napoli sono stati eseguiti nella giornata di ieri, presso l'area di piazza Garibaldi, a Napoli, e nelle zone limitrofe, servizi di controllo straordinari ad opera delle Forze dell'ordine, della Polizia metropolitana e locale, nonché, per i profili di carattere specifico, da parte dell'A.S.L. Napoli 1 e dell'Ispettorato del Lavoro. Sono state controllate 1883 persone, di cui 21 denunciate ed una arrestata. Sono stati effettuati controlli su 134 veicoli e 31 esercizi pubblici, con l'individuazione di 5 lavoratori "in nero" o irregolari. Sono state impiegate 88 unità di personale delle forze dell'ordine, 5 della polizia municipale e metropolitana e 38 unità di altri enti.

