Sicilia, stipendi ai consiglieri fino a 12.523 al mese: proposta M5S per dimezzarli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dimezzare gli emolumenti dei settanta deputati dell'Assemblea Siciliana, la cui indennità, con l'ultimo adeguamento Istat, ha toccato quota 12.523,07 euro lordi al mese, 1.423,07 euro in più rispetto a nove anni fa, quando fu approvata la norma per la rivalutazione delle remunerazioni in base al costo della vita. A proporre il taglio del 50% delle indennità assieme all'abrogazione dell'adeguamento Istat è il M5s, che ha appena depositato un disegno di legge all'Ars. Il vice presidente dell'Ars, Nuccio Di Paola (M5s), consegna all'Ansa uno studio sugli aumenti negli ultimi anni: "Si valuti nostro ddl e si faccia in fretta". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

