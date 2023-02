Sicilia, parte la corsa a chi vuole tagliare di più dopo l’aumento degli stipendi dei consiglieri. Il rilancio del M5s: “Tagliamoci 4mila euro” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ora è partita la corsa a chi taglia di più. dopo avere approvato, insieme al bilancio interno dell’Assemblea regionale Siciliana, l’adeguamento delle indennità dei consiglieri regionali alle rivalutazioni Istat – con conseguente aumento in busta paga da 900 euro lordi – alcuni gruppi parlamentari provano a mettere una pezza. Se dal gruppo che fa capo all’ex sindaco di Messina Cateno De Luca è venuta fuori una proposta di legge che prevede l’abrogazione del comma che ha introdotto l’aumento sulla base del costo della vita, dal Movimento cinque stelle all’Ars è arrivato un rilancio: “Aboliamo quel comma e, già che ci siamo, tagliamo di circa 4mila euro le indennità dei consiglier”. Il M5s: “Tagliamo le indennità di 4mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ora è partita laa chi taglia di più.avere approvato, insieme al bilancio interno dell’Assemblea regionalena, l’adeguamento delle indennità deiregionali alle rivalutazioni Istat – con conseguente aumento in busta paga da 900lordi – alcuni gruppi parlamentari provano a mettere una pezza. Se dal gruppo che fa capo all’ex sindaco di Messina Cateno De Luca è venuta fuori una proposta di legge che prevede l’abrogazione del comma che ha introdottosulla base del costo della vita, dal Movimento cinque stelle all’Ars è arrivato un: “Aboliamo quel comma e, già che ci siamo, tagliamo di circale indennità dei consiglier”. Il M5s: “Tagliamo le indennità di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Iosonolagomma : RT @natascia725: @Iosonolagomma a parte il freddo, come qualsiasi viaggio in treno in Sicilia - natascia725 : @Iosonolagomma a parte il freddo, come qualsiasi viaggio in treno in Sicilia - BobbyP51212939 : @Venice_bi_tch Sicilia tanta creatività. Sei stupenda buon rientro e vista anche la parte orientale la prossima volta - FraMu83 : RT @FraMu83: .@FratellidItalia ???????????? ???? ???????????????? ?????? ???????????? ?????? @CVincolati #NOVINCOLI - ValentinaFantoz : @la_vancy A Palermo (mischini) come a Catania - ovvero la parte migliore della Sicilia - non c’è verità più grande ???? -