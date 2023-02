Siccità, la preoccupazione della Lombardia. Fontana: «Sono due mesi che cerchiamo di intervenire» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) l’allarme. Per quanto riguarda il problema della Siccità in Lombardia «Sono due mesi che stiamo cercando di intervenire». Lo ha spiegato il governatore lombardo Attilio Fontana. «Abbiamo chiesto che i gestori dei bacini cerchino di mantenere la maggior quantità di acqua all’interno degli invasi e che quindi il deflusso minimo vitale sia ridotto il più possibile - ha continuato -, perché altrimenti la situazione rischia di essere molto preoccupante». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) l’allarme. Per quanto riguarda il problemaindueche stiamo cercando di». Lo ha spiegato il governatore lombardo Attilio. «Abbiamo chiesto che i gestori dei bacini cerchino di mantenere la maggior quantità di acqua all’interno degli invasi e che quindi il deflusso minimo vitale sia ridotto il più possibile - ha continuato -, perché altrimenti la situazione rischia di essere molto preoccupante».

