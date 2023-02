"Siamo indecisi se seminare". La possibile resa dei coltivatori di riso nel Pavese (Di mercoledì 22 febbraio 2023) AGI - “Siamo indecisi se seminare, ne stiamo parlando tra noi della zona”. La testimonianza all'AGI di Enrico Saronni, agricoltore di Zeme, paese nella Lomellina Pavese sulle rive di dell'Agogna, affluente del Po, ha il sapore crudele della resa. “Il fatto è che i Consorzi non possono garantirci l'acqua, viste le condizioni meteo. Potrebbe andare peggio dell'anno scorso” spiega il coltivatore che possiede 400 ettari di riso. "Si attraversano a piedi i fiumi" L'immagine è di Roberto Francese, il sindaco di Robbio, un piccolo Comune vicino a Pavia un tempo immerso in atmosfere acquatiche da quadro di Monet e magiche per la fioritura del riso dove, adesso, “si attraversano a piedi nella polvere il Po e il Sesia”. Un anno dopo il disastro ambientale che ha portato 140 ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) AGI - “se, ne stiamo parlando tra noi della zona”. La testimonianza all'AGI di Enrico Saronni, agricoltore di Zeme, paese nella Lomellinasulle rive di dell'Agogna, affluente del Po, ha il sapore crudele della. “Il fatto è che i Consorzi non possono garantirci l'acqua, viste le condizioni meteo. Potrebbe andare peggio dell'anno scorso” spiega il coltivatore che possiede 400 ettari di. "Si attraversano a piedi i fiumi" L'immagine è di Roberto Francese, il sindaco di Robbio, un piccolo Comune vicino a Pavia un tempo immerso in atmosfere acquatiche da quadro di Monet e magiche per la fioritura deldove, adesso, “si attraversano a piedi nella polvere il Po e il Sesia”. Un anno dopo il disastro ambientale che ha portato 140 ...

