Si tratta del secondo figlio avuto dalla moglie Phillipa Coan

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) La famiglia di Jude Law si allarga. A 50 anni l’attore è diventato papà per la settima volta. A dare il lieto annuncio è stato il tabloid The Sun, che ha paparazzato l’attore all’aeroporto di Heathrow in compagnia dellae di due passeggini: quello per il loro primoe quello per il. Leggi anche › Jude Law sarà presto papà per la sesta volta: con lui, ecco chi sono gli altri super papà inglesi Jude Law e l’amore conL’attore è molto riservato sulla sua vita privata. È difficile, dunque, che arrivi una conferma ufficiale alla lieta notizia diffusa dal Sun. Del resto anche l’amore con ...