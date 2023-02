Si stima che nel 30% circa dei casi la psoriasi possa colpire anche le articolazioni: si tratta dell’artrite psoriasica, una malattia infiammatoria cronica per la quale la diagnosi precoce è fondamentale. Come riconoscere i sintomi? Ecco tutto quello che c’è da sapere (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dolore, gonfiore e rigidità alle articolazioni: sono solo alcuni dei sintomi dell’artrite psoriasica, una malattia infiammatoria cronica che interessa le persone affette da psoriasi. Si stima infatti che nel 30% dei casi circa, la psoriasi, una malattia cutanea di cui soffrono quasi 1.500.000 italiani, possa colpire anche le articolazioni. Se oggi, con l’avvento dei farmaci biologici, la malattia può essere tenuta sotto controllo, è fondamentale riconoscere tempestivamente i sintomi. Bisogna considerare infatti che, a differenza della ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dolore, gonfiore e rigidità alle: sono solo alcuni deica, unache interessa le persone affette da. Siinfatti che nel 30% dei, la, unacutanea di cui soffrono quasi 1.500.000 italiani,le. Se oggi, con l’avvento dei farmaci biologici, lapuò essere tenuta sotto controllo, ètempestivamente i. Bisogna considerare infatti che, a differenza della ...

