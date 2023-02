Si ammalò di epatite C dopo una trasfusione di sangue infetto nel 1980: negato il risarcimento (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Aveva contratto l'epatite C in seguito ad una trasfusione di sangue avvenuta il primo marzo del 1980 e nel 2011 aveva citato in giudizio il ministero della Salute per essere risarcito dei gravissimi danni patiti. G. M. è morto mentre il... Leggi su today (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Aveva contratto l'C in seguito ad unadiavvenuta il primo marzo dele nel 2011 aveva citato in giudizio il ministero della Salute per essere risarcito dei gravissimi danni patiti. G. M. è morto mentre il...

