Si aggrava il caso della "talpa": controlli su 6 agenti dell'ufficio intercettazioni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La rete della "talpa", o delle "talpe", della Procura di Roma sembra ampliarsi: gli inquirenti stanno facendo delle verifiche anche all'ufficio dedicato alle intercettazioni Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La rete", oe "talpe",Procura di Roma sembra ampliarsi: gli inquirenti stanno facendoe verifiche anche all'dedicato alle

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... K_FITERMANN : @Pat_Wild In realtà,l’uso della violenza per imporre una propria idea, come in questo caso, costituisce violenza pr… -