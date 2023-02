Secondo Zachary Levi il suoha molti punti in comune con ildella Marvel. Mentre si avvicina l'uscita nelle sale di! Furia degli Dei , l'attore ha discusso qualche aspetto della pellicola di cui è ...Secondo Zachary Levi il suoha molti punti in comune con ildella Marvel. Mentre si avvicina l'uscita nelle sale di! Furia degli Dei , l'attore ha discusso qualche aspetto della pellicola di cui è ...

Shazam è il "Deadpool della DC" secondo Zachary Levi Movieplayer

Deadpool 3: gli ultimi indizi sulla TVA confermano i rumor sulla ... Comics Universe

Deadpool 3, Charlie Cox smentisce la presenza di Daredevil nel film ... Comics Universe

'Wolverine & Deadpool' sarà il titolo di 'Deadpool 3' L'indizio nel ... Comics Universe

Deadpool 3: Hugh Jackman spiega che "prendere a pugni Ryan ... Comics Universe

Con l'uscita nelle sale di Shazam! Furia degli Dei che si avvicina, Zachary Levy ha deciso di approfondire alcuni aspetti della pellicola DC.Before Ryan Reynolds played the delightful miscreant Deadpool, he starred as Green Lantern in one ... Park popped up in "Aquaman" as a marine biologist. When asked by Insider's Jason Guerrasio if ...