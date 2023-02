Shakira | un fan italiano si fa autografare il portellone della Twingo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Piqué e Clara Chia Marti cacciati dal ristorante: il titolare è fan di Shakira. Il video è virale -

Il risultato di questo One Woman Show è stato duplice: da una parte iaffascinati dalla statura ...milionarie finiscono in tribunale di Roberta Mercuri Clara Chia Marti e quel selfie con...Unacome tanti. Cosìconsiderava Clara Chia Marti fino a poco tempo fa. La popstar colombiana non poteva certo immaginare che la ragazza che aveva incontrato negli uffici di Kosmos, la società ...

Piqué e Clara Chia Marti cacciati dal ristorante: il titolare è fan di Shakira. Il video è virale Il Fatto Quotidiano

Quando Shakira ha incontrato Clara Chia Marti e pensava fosse solo una fan... La Gazzetta dello Sport

Clara Chia Marti e quel selfie con Shakira prima di soffiarle Piqué Vanity Fair Italia

Shakira, un fan italiano arriva fino a Barcellona per farsi autografare ... Novella 2000

Shakira, fan sotto casa per il suo compleanno, lei si commuove e va a ringraziarli uno a uno Today.it

Sui social è spuntato un curioso video di un fan italiano che si fa autografare il portellone della Twingo da Shakira ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...