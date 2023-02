Settimana lavorativa di 4 giorni in Italia, la Cisl: ‘Va approvata’ (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Settimana lavorativa breve, di soli 4 giorni, va provata anche in Italia. Dunque, è questa la proposta della Cisl, che ha parlato, nello specifico, della necessità di avviare sperimentazioni sul modello del Regno Unito, in cui si è introdotto di recente, e con successo, l’orario ridotto a parità di stipendio. Settimana lavorativa breve anche in Italia Il nostro Paese, insomma, deve mettersi al passo con in tempi e recuperare terreno rispetto all’Europa sia sul fronte del benessere dei lavoratori, sia su quello della produttività aziendale. Ad esserne convinto è anche Roberto Benaglia, segretario generale dei metalmeccanici della Fim Cisl, il quale ha dichiarato: ”Posto il successo della sperimentazione in Regno Unito, serve un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Labreve, di soli 4, va provata anche in. Dunque, è questa la proposta della, che ha parlato, nello specifico, della necessità di avviare sperimentazioni sul modello del Regno Unito, in cui si è introdotto di recente, e con successo, l’orario ridotto a parità di stipendio.breve anche inIl nostro Paese, insomma, deve mettersi al passo con in tempi e recuperare terreno rispetto all’Europa sia sul fronte del benessere dei lavoratori, sia su quello della produttività aziendale. Ad esserne convinto è anche Roberto Benaglia, segretario generale dei metalmeccanici della Fim, il quale ha dichiarato: ”Posto il successo della sperimentazione in Regno Unito, serve un ...

