Settimana corta, a lavoro 4 giorni. La Cisl favorevole: "Si apra un confronto" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I sindacati iniziano a chiedere che anche in Italia , dove già alcune grandi aziende hanno iniziato a farlo, si sperimenti la Settimana lavorativa di quattro giorni . Una sperimentazione positiva, ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I sindacati iniziano a chiedere che anche in Italia , dove già alcune grandi aziende hanno iniziato a farlo, si sperimenti lalavorativa di quattro. Una sperimentazione positiva, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Il più grosso studio sulla settimana lavorativa di quattro giorni dice che la cosiddetta “settimana corta” NON dimi… - SkyTG24 : Esperimento nel Regno Unito, settimana lavorativa corta è un successo: cresce il fatturato - ignaziocorrao : Cosa ne pensate della settimana lavorativa corta? Se ne parla già da tanto in Europa con vari progetti pilota che h… - bizcommunityit : Lavoro, si apre il dibattito sulla sperimentazione della settimana corta in Italia - lc71488535 : RT @SkyTG24: Lavoro, si apre il dibattito sulla sperimentazione della settimana corta in Italia -