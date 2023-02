Sesto Fiorentino, forno “accusato” di usare farina di grillo: la smentita dei titolari (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A Firenze un noto forno della città è stato “accusato” di usare farina di grillo nei propri prodotti. A essere colpito da queste pesanti accuse il “forno Conti” di Gianmarco Lotti, famoso esercizio commerciale di Sesto Fiorentino, protagonista di questa particolare vicenda. Da un giorno all’altro infatti la città si è ritrovata letteralmente tappezzata di cartelli ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A Firenze un notodella città è stato “” didinei propri prodotti. A essere colpito da queste pesanti accuse il “Conti” di Gianmarco Lotti, famoso esercizio commerciale di, protagonista di questa particolare vicenda. Da un giorno all’altro infatti la città si è ritrovata letteralmente tappezzata di cartelli ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : 'Usiamo farine di grillo e cavallette? Falso': la smentita del Forno di Sesto Fiorentino - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A11 FIRENZE-PISA NORD ?? Firenze CODA per congestione viabilita' esterna tra Sesto Fiorentino e Fir… - muoversintoscan : ??Si aggiunge coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso FI #viabiliTOS - infoitinterno : Il 170esimo defibrillatore donato va alla Croce Rossa di Sesto Fiorentino - 971cd3b0422e439 : @lorenzopanevino @cervovski Ti sbagli, la sede ex pci di sesto fiorentino (oggi pd) non ha più niente. Ha tutto un… -