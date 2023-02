Serie D, i gol più belli della settimana (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il colpo di biliardo di Loiodice esalta il Barletta nel derby con il Gravina, il tiro bello e potente di Corvino (Fasano) frena la capolista ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il colpo di biliardo di Loiodice esalta il Barletta nel derby con il Gravina, il tiro bello e potente di Corvino (Fasano) frena la capolista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : #SpeziaJuventus 0-2 La squadra col più alto monte ingaggi della serie A vince con due colpi di classe di #Kostic (a… - pisto_gol : @ildiavolneldett L’ad della @SerieA ente che gestisce il campionato più bello del mondo, che si gioca negli stadi p… - Baloo721 : @cenciobuga Anche Simy in serie A ha fatto 20 gol - NotiziarioC : LIVE SCORE SERIE D 2022-2023: gol e marcatori dei RECUPERI in DIRETTA! - Antikimmichismo : RT @cenciobuga: può pure fare 20 gol a partita ma uno come osimhen NON è un giocatore forte di calcio, deve ringraziare dio che gioca in un… -