Serie B: la finale play off l'8 e l'11 giugno (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'assemblea della Lega Serie B, riunitasi a Milano, ha deliberato le date dei playoff e dei playout che chiuderanno il campionato e anche quella dell'avvio della stagione 2023/24, fissata per il 19 ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'assemblea della LegaB, riunitasi a Milano, ha deliberato le date deioff e deiout che chiuderanno il campionato e anche quella dell'avvio della stagione 2023/24, fissata per il 19 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JuventusNextGen : Si gioca all'Allianz Stadium ??? Finale di andata di Coppa ???? Serie C ??? Giovedì 2 marzo ?? 20.30 ?? @LRVicenza Sta… - GiovaAlbanese : La #Juventus #NextGen è in finale di Coppa Italia di Serie C ???? - JuventusNextGen : Mercoledì ci giochiamo la finale di Coppa ???? Serie C ?? ??: - glooit : Serie B: la finale play off l'8 e l'11 giugno leggi su Gloo - NapoliToday : #Calcio Coppa Italia Serie D - Puteolana eliminata dalla competizione: il Pineto cala il poker nei quarti di finale… -