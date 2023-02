Serie B: ecco le date di playoff e playout, prossima stagione al via il 19 agosto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’assemblea della Lega di Serie B 2023/24 ha comunicato le date di playoff e playout della stagione in corso e il giorno di inizio della prossima annata cadetta. Il campionato 2023/24 inizierà il 19 agosto 2023. Per quanto riguarda gli spareggi per andare in Serie A o rimanere in cadetteria, queste sono le date: playoff: TURNO PRELIMINARE (GARA UNICA) Venerdì 26 maggio 2023 – (6ª – 7ª) Sabato 27 maggio 2023 – (5ª – 8ª) SEMIFINALI (ANDATA E RITORNO) Lunedì 29 maggio 2023 – (6ª o 7ª – 3ª) Martedì 30 maggio 2023 – (5ª o 8ª – 4ª) Venerdì 2 giugno 2023 – (3ª – 6ª o 7ª) Sabato 3 giugno 2023 – (4ª – 5ª o 8ª) FINALE (ANDATA E RITORNO) Giovedì 8 giugno 2023 Domenica 11 giugno 2023 playout: Gara di andata ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’assemblea della Lega diB 2023/24 ha comunicato ledidellain corso e il giorno di inizio dellaannata cadetta. Il campionato 2023/24 inizierà il 192023. Per quanto riguarda gli spareggi per andare inA o rimanere in cadetteria, queste sono le: TURNO PRELIMINARE (GARA UNICA) Venerdì 26 maggio 2023 – (6ª – 7ª) Sabato 27 maggio 2023 – (5ª – 8ª) SEMIFINALI (ANDATA E RITORNO) Lunedì 29 maggio 2023 – (6ª o 7ª – 3ª) Martedì 30 maggio 2023 – (5ª o 8ª – 4ª) Venerdì 2 giugno 2023 – (3ª – 6ª o 7ª) Sabato 3 giugno 2023 – (4ª – 5ª o 8ª) FINALE (ANDATA E RITORNO) Giovedì 8 giugno 2023 Domenica 11 giugno 2023: Gara di andata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SerieB: ecco le date di playoff e playout, prossima stagione al via il 19 agosto - LoredanaNavarra : RT @marilenagasbar1: Ecco a voi l'anti italiana che avete votato!!!???????? Piange! I bambini del Donbass erano di serie B? Poveri illusi. Orma… - 73deva73 : Docu-serie su Gaia e Camilla: 'Usare il telefono mentre si guida può essere un colpo in canna'. Ecco perché invito… - cvrythingoes : onestamente la qualità della serie mi sembra peggiorata negli ultimi episodi, sia per la storyline un po' troppo ca… - gponedotcom : Fuoco alle polveri per il via del Mondiale: lunedì e martedì gli ultimi test poi da venerdì l’inizio del weekend di… -