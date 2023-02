Serie B, decise le date di playoff e playout per questa stagione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) In data odierna si è riunita l’Assemblea di Lega Serie B alla presenza del presidente Mauro Balata, che ha confermato il sostegno all’iniziativa dell’Agcom di introdurre modifiche regolamentari che consentano alla stessa Autorità di poter intervenire più tempestivamente verso gli IPTV pirata che trasmettono partite live in modo illecito e, per quanto riguarda il campo, ha L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) In data odierna si è riunita l’Assemblea di LegaB alla presenza del presidente Mauro Balata, che ha confermato il sostegno all’iniziativa dell’Agcom di introdurre modifiche regolamentari che consentano alla stessa Autorità di poter intervenire più tempestivamente verso gli IPTV pirata che trasmettono partite live in modo illecito e, per quanto riguarda il campo, ha L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiveSicilia : Serie B, decise le date dei playoff e dei playout - CalcioFinanza : Serie B, decise le date di playoff e playout per questa stagione - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie B, decise le date di playoff e playout per questa stagione: In data odierna si è riunita… - karda70 : #Calcio ?? #Serie B, decise le date di #playoff e #playout: tutti i dettagli @Today_it @CityNews_it… - psb_original : Serie B, decise le date di playoff e playout: ecco il programma completo #SerieB -