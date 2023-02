Serie A 2022/2023, arbitri ventiquattresima giornata: Bologna-Inter ad Orsato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le designazioni arbitrali della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto Davide Orsato per la sfida del Dall’Ara tra il Bologna e l’Inter, mentre il derby di Torino verrà diretto da Chiffi. Milan-Atalanta tocca invece a Mariani. EMPOLI – NAPOLI Sabato 25/02 h. 18.00 AYROLDI PERROTTI – MORO IV: CAMPLONE VAR: FABBRI AVAR: LONGO S. LECCE – SASSUOLO Sabato 25/02 h. 20.45 BARONI ZINGARELLI – TRINCHIERI IV: MIELE VAR: MAZZOLENI AVAR: MINELLI Bologna – Inter h. 12.30 Orsato COLAROSSI – CAPALDO IV: PERENZONI VAR: MARINI AVAR: MUTO SALERNITANA – MONZA h. 15.00 MARINELLI CARBONE – GIALLATINI IV: MERAVIGLIA VAR: AURELIANO AVAR: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le designazioni arbitrali delladel campionato di. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto Davideper la sfida del Dall’Ara tra ile l’, mentre il derby di Torino verrà diretto da Chiffi. Milan-Atalanta tocca invece a Mariani. EMPOLI – NAPOLI Sabato 25/02 h. 18.00 AYROLDI PERROTTI – MORO IV: CAMPLONE VAR: FABBRI AVAR: LONGO S. LECCE – SASSUOLO Sabato 25/02 h. 20.45 BARONI ZINGARELLI – TRINCHIERI IV: MIELE VAR: MAZZOLENI AVAR: MINELLIh. 12.30COLAROSSI – CAPALDO IV: PERENZONI VAR: MARINI AVAR: MUTO SALERNITANA – MONZA h. 15.00 MARINELLI CARBONE – GIALLATINI IV: MERAVIGLIA VAR: AURELIANO AVAR: ...

