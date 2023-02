Seriana Edilizia Srl dona carrozzine ai reparti pediatrici dell’Ospedale Papa Giovanni

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Bergamo. Come azienda,– adeguamenti antisismici, che affonda le sue radici nella città di Bergamo pur operando su scala nazionale, si sta approcciando agli ultimi Natali vivendoli come occasione per sostenere progetti di valore sociale e, al tempo stesso, per tessere relazioni con il territorio attorno a sé proficue e volte a fare del bene. Quest’anno la scelta è stata di fare un gesto per i bambini ed i ragazzi che devono trascorrere un periodo più o meno lungo di degenza in Ospedale. L’obiettivo dell’iniziativa è stato dunque quello di individuare, in accordo con la struttura ospedaliera, quali fossero le più concrete necessità al fine di rendere confortevole la degenza dei piccoli pazienti dei. Al termine di un confronto e di una scrupolosa analisi delle esigenze, si è giunti ...