Senato | minuto silenzio per Attanasio La Russa | eroe in nome Italia

caption id="attachment 299090" align="alignleft" width="300" Vittorio Iacovacci e Luca Attanasio/caption"Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci erano due giovani Italiani che con coraggio, generosità e passione rappresentavano l'anima migliore della nostra Nazione all`estero: Luca era stato insignito del 'Premio Internazionale Nassiriya per la Pace 2020' mentre Vittorio è stato insignito della medaglia d`oro al valor militare alla memoria. La loro missione, così come quella di tanti altri rappresentanti della diplomazia e delle Forze armate, appare ancora oggi fondamentale per garantire alle popolazioni civili di diversi luoghi del pianeta quei diritti che dovrebbero essere alla base di qualsiasi società". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa prendendo la parola nell'aula di Palazzo Madama

