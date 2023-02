Senaldi smaschera i giornaloni | fango sulla Meloni a Kiev

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Pietroche hanno infangato lacon cronache davvero fantasiose sul suo viaggio in Ucraina: "Sul Fatto e non solo si parla delle parole di Zelensky su Berlusconi, ignorando del tutto il grande risultato raggiunto dal premier nel suo incontro con il presidente ucraino"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : #PietroSenaldi smaschera i giornaloni sul viaggio della #Meloni a #Kiev: 'Cosa è finito in prima pagina'… - Libero_official : #PietroSenaldi smaschera i giornaloni sul viaggio della #Meloni a #Kiev: 'Cosa è finito in prima pagina'… -

Video su questo argomento "A lui il premio come maschilista":Fedezi parlamentari Pd Donzelli, vicepresidente del Copasir, sotto scorta già da cinque giorni, una settimana fa aveva sollevato un autentico polverone per alcune dichiarazioni rese in ...

In Onda, Senaldi smaschera l'anarchico Cospito: "Al 41 bis con la sinistra" Il Tempo

Senaldi smaschera il Pd: chi ha mandato Cospito al 41-bis Liberoquotidiano.it

CartaBianca, Senaldi smaschera la sinistra: "Ce lo chiede il Qatar" Liberoquotidiano.it

Senaldi smaschera la Lucarelli: "Ossessione Ferragni" Liberoquotidiano.it