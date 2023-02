Selen | ' Rocco Siffredi usa le donne | sul set mi frustò così forte da traumatizzarmi' - Magazine

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 4Kriminal : Selen: «I miei 15 anni di castità dopo aver smesso con l’hard. Rocco Siffredi? Mi diede una frustata così forte che… - infoitcultura : Selen: “15 anni di castità. Rocco Siffredi utilizza le donne, mi frustò così forte da traumatizzarmi” - occhio_notizie : Selen, conosciuta anche come Luce Caponegro, ha rilasciato un'intervista e ha confessato di essere casta da 15 anni… - Italia_Notizie : Selen: «I miei 15 anni di castità dopo aver smesso con l’hard. Rocco Siffredi? Mi diede una frustata così forte che… - Luxgraph : Selen: «I miei 15 anni di castità dopo aver smesso con l’hard. Rocco Siffredi? Mi diede una frustata così forte che… -

L'ex attrice hard si racconta al Corriere della Sera. E rivela, tra l'altro, un retroscena con l'ex collega che l'ha spinta a non voler più fare film con ...ovvero , pornostar fino al 1999: le candeline sulla torta compongono il numero 100 per indicare i 100mila follower del suo profilo che racconta della seconda parte della vita della romagnola che ...

Selen contro Rocco Siffredi: "Utilizza le donne, una volta sul set mi frustò" TGCOM

Selen contro Rocco Siffredi: «Sul set mi frustò talmente forte che fermarono la scena. Da allora nessun film con lui» L'Unione Sarda.it

Selen: "Rocco Sifreddi usa le donne, sul set mi frustò così forte da traumatizzarmi" QUOTIDIANO NAZIONALE

Selen: 15 anni di castità. Rocco Siffredi utilizza le donne, mi frustò così forte da traumatizzarmi Fanpage.it

Selen ricorda il passato da pornostar: "Rocco Siffredi mi diede una frustata così forte che fermarono la scena" Today.it

L'ex attrice hard si racconta al Corriere della Sera. E rivela, tra l'altro, un retroscena con l'ex collega che l'ha spinta a non voler più fare film con lui ...L’ex attrice hard Luce Caponegro, nome d’arte Selen, torna a parlare del proprio passato. E non perde occasione per attaccare l’ex collega Rocco Siffredi, con il quale non è mai stata in buoni ...