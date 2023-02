Selen | “Rocco Siffredi? Non è vero che volevo fare sess0 a tre con lui e il mio ex marito”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) In me convivono due donne”. In un monologo portato di recente a “Le Iene”, Luce Caponegro, ex pornostar conosciuta con il nome d’arte di”, ha fatto riferimento alla sua parte carnale e quella spirituale. Adesso l’ex attrice hard, che ha lasciato il mondo del p0rno 24 anni fa, torna a parlare della sua dualità in una lunga intervista al “Corriere della Sera”. “Non parleremo solo del passato, me lo promette? – chiede al giornalista – Perché io sonoma sono anche Luce (…) Il mio cognome non mi piace. Poi ci ho fatto pace. Ma avrei voluto chiamarmi Luce d’Amore”. La Caponegro spiega l’origine del suo nome d’arte: “e in greco è la personificazione della luna piena; rappresenta la parte più oscura che dovevo cercare dentro di me. Io sono Luce e luna. Penso che bisogna perdersi per ritrovarsi, quando accetti di ...