Sei Nazioni Under 20 2023 | la formazione dell’Italia che affronterà l’Irlanda

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Sei20di rugby vedrà disputarsi tutti i match interniallo stadio di Monigo, casa del Benetton Treviso: venerdì 24 febbraio, alle ore 20.15, gli azzurrini sfiderannonella terza giornata. Il CT azzurro Massimo Brunello ha annunciato i 15 titolari e le 8 riserve. La: Mey sarà titolare come estremo, con Gesi e Douglas alle ali, mentre i centri saranno Passarella e Bozzo, infine i mediani saranno Sante e Battara. In terza linea il numero 8 sarà Rubinato, con Odiase e Berlese, poi Mattioli e Turrisi saranno in seconda linea, con la prima composta da capitan Quattrini a tallonatore, con i piloni Gallorini ed Aminu. Rugby femminile, le convocateper il raduno di Parma LA...

La Nazionale italiana di rugby femminile, dopo il successo in Spagna per 5-22, continua la sua preparazione verso il Sei Nazioni 2023: nuovo raduno per le azzurre presso la Cittadella del Rugby di Par ...