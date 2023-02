Sei Nazioni: Gallers verso lo sciopero, a rischio il match con l’Inghilterra (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La partita del Sei Nazioni di sabato tra Galles e Inghilterra potrebbe non disputarsi per via dello sciopero che i giocatori gallesi potrebbero proclamare domani, al termine della riunione dei loro rappresentanti sindacali a Cardiff. Anche per questo il ct della nazionale, il neozelandese Warren Gatland, ha rinviato l’annuncio della formazione che era previsto per oggi: “Non ho alcun dubbio che questa minaccia di sciopero sia una cosa molto seria, quindi è meglio aspettare. Oltretutto, ciò che chiedono i giocatori sono cose ragionevoli”. Il sindacato dei rugbisti del Galles chiede che venga definito e poi formalizzato in forma scritta il nuovo accordo con le quattro franchigie locali (Cardiff, Dragons, Ospreys e Scarlets), anche perché molti contratti sono in scadenza e non si è ancora discusso del loro rinnovo. E a proposito dei ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La partita del Seidi sabato tra Galles e Inghilterra potrebbe non disputarsi per via delloche i giocatori gallesi potrebbero proclamare domani, al termine della riunione dei loro rappresentanti sindacali a Cardiff. Anche per questo il ct della nazionale, il neozelandese Warren Gatland, ha rinviato l’annuncio della formazione che era previsto per oggi: “Non ho alcun dubbio che questa minaccia disia una cosa molto seria, quindi è meglio aspettare. Oltretutto, ciò che chiedono i giocatori sono cose ragionevoli”. Il sindacato dei rugbisti del Galles chiede che venga definito e poi formalizzato in forma scritta il nuovo accordo con le quattro franchigie locali (Cardiff, Dragons, Ospreys e Scarlets), anche perché molti contratti sono in scadenza e non si è ancora discusso del loro rinnovo. E a proposito dei ...

